Ganni har lavet sæsonens musthave-denim

Ganni er bedst kendt for blonder, blomster, slå-om silhuetter og flæser, men den kendsgerning står til at blive ændret, da mærket nu sætter hårdt ind på denimfronten.

Således er Ganni klar med en übercool denimkollektion, der hylder 90’erne i både snit og farvevalg. Tænk synlige stikninger, croppede denimjakker og vidde bukser i hvid, orange, gul, lys lilla og blå. At inkorporere farvet denim i kollektionen må siges at være et pletskud fra Ganni, da det er en af sæsonens allerstørste trends. Som prikken over i’et har Ganni valgt at placere mærkaten uden på tøjet – en sjov detalje, der utvivlsomt vil gøre de nye styles yderligere populære.

Denimkollektionen er blevet til i tæt samarbejde mellem Gannis kreative direktør, Ditte Reffstrup, og Bengt Thornefors og Christoffer Svensson fra det svenske kreative studio Magniberg.

“Vi har længe gerne ville lave denim, men vi respekterer, at det er en videnskab. Så da denimgenierne fra Magniberg foreslog et samarbejde, greb vi chancen for at skabe denim på Ganni-måden, hvor vi arbejdede med farver og kontraster. Denim er en god modpart til vores print og feminine dna,” forklarer Ditte Reffstrup om det nye tiltag.

Kollektionen forhandles fra 23. marts på Net-a-porter.com, og du kan se alle de nye design herunder.