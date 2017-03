Her skal du sælge (eller købe) din luksustaske

Der er ikke noget som at shoppe. Det skulle da lige være at tjene penge på at shoppe. Problemet med at videresælge luksusmode er selvfølgelig (du kender det godt): Hvordan får du den helt rigtige pris uden alt for meget besvær?

Enter Vestiairecollective.com!

Siden lanceringen i 2009 er sitet blevet it-stedet for verdens mest eksklusive pre-loved items og accepterer kun det bedste af det bedste.

Et team af stylister og andre modeeksperter trendspotter ved podierne i byer som Paris, London, New York og Milano og vurderer hvilke items, der vil overleve sæsonen – men også hvilke vintagevarer, der bare bliver mere og mere værdifulde med tiden.