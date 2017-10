De cool sneakers er fra Hi Tec og nej, det har intet med lyd at gøre. Det er tværtimod et sneakers-brand fra 90’erne, som der er blevet pustet liv i igen. I Danmark forhandler Storm Fashion og Rezet Store de cool sneakers, og jeg går og venter på denne grå version. Perfekt til de cool bukser og den lækre strik, der kan bruges langt ind i efteråret.

Strik, Acne Studios 2.695 kr. // Sneakers, Hi Tec hos Stormfashion.dk 1.299 kr. // Bukser, Mango 699 kr. // Øreringe, All Blues ca. 2.903 kr. // Taske, Balenciaga hos Mytheresa.com ca. 6.662 kr.