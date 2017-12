“Jeg havde fornøjelsen af at interviewe søde Julie Nielsdotter til en artikel her på Costume.dk, hvor jeg både blev fascineret af hendes skønne personlighed og utrolige, feminine og lyserøde univers. Halskæden med den pink perle er helt unik og fungerer både til et stille og roligt hverdagsoutfit og fest.”

“Kjolen fra Gestuz er perfekt til sommer med et par sneakers, eller her til vinter over et par jeans og med en hvid T-shirt under. Jeg er helt forelsket i det fine blomsterprint, og jeg tror, at den vil være en garderobeklassiker i mange år frem.”

Halskæde, Julie Nielsdotter 3.000 kr. // Kjole, Gestuz 1.699 kr.