Shop Carrie Bradshaws mest ikoniske outfits

Selvfølgelig ser Carrie sådan her ud, når hun skal passe Mirandas søn for en dag. Sød og klassisk, dog ikke særlig praktisk. Det fine sæt kunne med fordel kombineres med et par grove støvler for et mere afslappet udtryk.

Jakke, Mango 599 kr. // Nederdel, Mango 299 kr. // Hat, Topshop ca.127 kr. // Taske, Zara 199 kr. // Stiletter, Notabene 1.895 kr.