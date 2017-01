I denne uge giver Costumes moderedaktør og assisterende moderedaktør, Thora Valdimarsdóttir og Jeanette Madsen, deres bud på, hvordan man bedst sammensætter feminine kjoler med rå items.

For at skabe et spændende og kontrastfuldt look, har har de derfor kombineret lange, luftige underdele med rå detaljer i form af hættetrøjer og sæsonens strømpestøvler.

