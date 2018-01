10 skønhedsfejl, du let kan undgå

Du bruger lang tid på at føntørre dit hår, men alligvel holder frisuren ikke og falder sammen? Årsagen er for meget varm luft. For ligesom med din hud, reagerer dit hår også på varme og kulde: Varm luft fra føntørreren får hårstråene til at åbne sig, mens kold luft lukker hårstråene.

Løsning: Afslut føntørringen med kold luft, således fastlåses din frisure. Du kan også prøve den nye hårtørrer fra Dyson, der har indbygget varmekontrol, som sørger for, at du ikke utilsigtet føntørrer dit hår for varmt.

Hårtørrer, Dyson 2.999 kr.