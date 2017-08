5 brynteknikker, du bare skal kende

2. Velfriserede bryn

Når du først har trimmet brynet, og fjernet eventuelle afstikkere med en pincet, kan du begynde at forme dem med forskellige makeupprodukter. Er du glad for formen og tykkelsen på dine bryn, kan du nøjes med at give dem lidt klar bryngel, som vil holde din bryn pænt på plads hele dagen.

Sådan gør du:

Start med at rede brynpennen opad og derefter udad med hårenes retning. Vil du gerne have en anelse mere fylde, kan du starte med at rede bryngeléen ind i dine bryn ved at rede den imod hårene, og så bagefter føre brynpennen med hårenes retning igen. Således får dine bryn en anelse mere struktur.