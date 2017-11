7 skønne klassikere du vil elske hele livet

Parfumerne fra Chanel er tidløse klassikere, der formår at gøre kvinder (og mænd) afhængige, og Chanel no. 5 er ingen undtagelse.

Selvom den kontrastfyldte og sexede duft næsten er 100 år gammel, er formlen stadig den samme. Chanel no. 5 lokker med sine luksuriøse duftnoter, som skaber en helt unik duft, der for mange kvinder bliver en del af deres identitet.

Den ikoniske flakon er også udstillet på New York Museum of Modern Art. Parfumen er verdens bedst sælgende, og det siges, at der sælges én i minuttet på verdensplan.

No 5 parfum, 50 ml, Chanel hos Magasin.dk 715 kr.

