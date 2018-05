HVORDAN HOLDER DU DIG SUND?

“Det lyder måske kedeligt, men søvn og vand er det vigtigste for mig. Jeg drikker en halv liter vand om morgenen og en halv liter til hvert måltid – mest fordi jeg er tørstig. Og så skal jeg have otte timers søvn. Når vi nogle gange arbejder til klokken 22 om aftenen, kan jeg virkelig mærke det, hvis jeg ikke har sovet nok. Jeg elsker også at lave mad – meget gerne efter Yotam Ottolenghis opskrifter som er sunde og megalækre. Da jeg arbejdede som model, trænede jeg ekstremt meget, men nu har jeg så travlt, at jeg sjældent når det. Men jeg cykler til og fra arbejde hver dag – omkring 25 minutter hver vej. Jeg elsker at røre mig på den måde i stedet.”