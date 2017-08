Den ene fejl, bryneksperten vil have dig til at stoppe med

HAR DU NOGLE GODE TIPS TIL AT HOLDE BRYNENE PÅ PLADS HELE DAGEN?

“Når jeg ved, at jeg skal være på farten en hel dag, er der intet, som overgår Clear brow gel fra Anastasia Beverly Hills. Brynene sidder pænt uden at se rodede eller viltre ud – selv efter en 12-timers arbejdsdag.”

HVILKE TRENDS FORUDSER DU VIL DOMINERE UDSEENDET PÅ VORES BRYN I FREMTIDEN?

“Skønhedsindustrien er begyndt at gå i en positiv retning, når vi taler om øjenbryn. Den er begyndt at forstå, at vi ikke vil have Kim Kardashian eller Cara Delevingnes øjenbryn, men i stedet vil have vores egne personlige øjenbryn, så de passer perfekt til vores ansigt og knoglestruktur. Det er en sag, som jeg har været fortaler for, lige siden jeg begyndte at interessere mig for bryn, og jeg er glad for, at vi endelig er på rette vej.”





