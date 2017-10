10 hårguides fra Pinterest, du MÅ prøve

Vi elsker at lade os inspirere til nye frisurer, hvad end vi går og drømmer om at få pandehår, en fin lille page eller måske mangler en god idé til en ny hårfarve.

Vi holder altid øje med de nyeste tendenser fra catwalken, men det kan være svært at regne ud, hvordan de dyre hårstylister har fået det til at se ud som på modellerne.

Derfor tyr vi til Pinterest. Inspirationsflowet vil ingen ende tage, og det bedste af det hele er, at det er helt almindelige piger (dog ofte med ENORMT tykt og langt hår), der selv sætter deres eget hår og laver guides. De er nemme at gøre efter, og de hjælper dig trin for trin.

Vi har fundet de 10 hårguides på Pinterest, som vi allerhelst vil afprøve lige nu. Se herunder.