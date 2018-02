90’ernes skøre hårtrend er tilbage

Har du selv fået lyst til at prøve kræfter med et par velcrocurlere, skal de bruges i vådt hår, som du tørrer med en hårtørrer. Vil du gøre det endnu nemmere for dig selv, kan du investere i den opvarmede slags, som også kan give flotte bølger i tørt hår. Det ser måske lidt fjollet ud, men når først de er sat i, har du begge hænder fri til at lægge en smuk makeup, modsat styling med et glatte- eller krøllejern, der kan tage en evighed at bruge i hele håret.