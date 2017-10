Derfor giver vat dig pænere hår

De fleste af os er nok storforbrugere af vat, når det gælder afrensningen af makeup. Men vat har også andre funktioner, og er nu også begyndt at indgå som et overraskende, men vigtigt redskab hos diverse frisørsaloner.

De fleste vil nok forbinde traditionel hårfarve med brug af folie, men vat er begyndt at blive brugt oftere i udlandet, særligt i forbindelse med teknikken balayage, som er striber langt med fri hånd eller med farveteknikken ombre, hvor håret går fra mørkt til lyst i længderne eller omvendt. Det er også tilfældet i frisørsalonen hos klinikken Dollface, hvor kunderne oftest vil sidde med et helt hår fyldt med baner af vat, der ender med at lige en stor kogle.