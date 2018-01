Dette hemmelige trick redder dig fra statisk hår

Forebyg

Vil du gerne forebygge fremkomsten af statisk hår, skal du skrue op for hårplejen i form af fugtende balsam, hårkur og eventuelt leave in-balsam. Derudover bør du skrue ned for brugen af kunstig varme fra styling og føn, da det kun vil give tørrere hår.

Det hemmelige trick

Er håret helt umuligt, kan du dæmpe det med lidt fugtighedscreme, men kommer du til at overdosere, vil håret hurtigt blive fedtet at se på. Derfor er det sikreste valg en hidtil ukendt løsning: At spraye lidt vand over håret. Et par pift med eksempelvis Avènes Thermal water dæmper straks det strittende hår.