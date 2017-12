Hvad er sæsonens største hårtrend?

“Fra blomster hos Marchesa til bånd og sløjfer som set ved Temperley Londons AW17-show: De største trends lige nu omhandler alle accessories til håret. Heldigvis er det et look, som er ret nemt at genskabe derhjemme. Vælg hvilket som helst hårsmykke eller bånd, og fastgør det med nogle hårnåle. Vil du sikre dig, at hår og accessories bliver, hvor de skal i løbet af dagen, kan du tage lidt hårvoks, eksempelvis Moroccanoils Texture clay, som du fordeler i håret inden du sætter accessories i. Det giver håret mere tekstur, og giver dine hårnåle lidt mere modstand, så de ikke glider ud af håret.”