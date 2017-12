Her er virkelighedens Rapunzel

Vejen til langt og stærkt hår var ikke let for Sidorova, der har udtalt til nyhedssitet The Sun, at hun for fem år siden blev diagnosticeret med en sygdom, der medfører ekstremt hårtab. I stedet for at se sit røde hår falde af, valgte Sidorova at uddanne sig inden for pleje af hår og hovedbund.

Hendes ekspertviden kombineret med en specifik og krævende hårplejerutine, der blandt andet inkluderer hårstimulationsterapi og massevis af hårmasker, er mundet ud i den misundelsesværdige manke.

Sidorova deler heldigvis glædeligt ud af sin hårvisdom på Instagram, men beklageligvis kun på sit modersprog russisk, så hvis du vil have del i ekspertens tips, må du igennem en Google Translate først.

Nedenfor har vi samlet nogle af Sidorovas mest imponerende Instagram-billeder.