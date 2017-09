Se, hvilken skilning der passer til din ansigtsform

Den firkantede ansigtsform er kendetegnet ved et bredt kæbeparti og en bred pande.

Har du et firkantet ansigt, kan du med fordel prøve en sideskilning med pandehår, da den bløde sideskilning vil tilføje blødhed til det ellers firkantede ansigt.

Det er vigtigt at din sideskilning ikke er for dyb, da det i så fald vil forstærke vinklerne i det firkantede ansigt. Fokusér i stedet på at lade dit pandehår vinkle med dine kindben, fremfor at fremhæve det i forvejen markante kæbeparti.