Problem: Indgroede hår

Undgå at knække eller skære dit hår over i hårfjerningsprocessen. Jo mere du får rykket håret ud med roden, desto færre indgroede hår får du. Derfor skal du først og fremmest undgå at bruge en skraber ved bikinilinjen, som er det sted, hvor de fleste døjer med indgroede hår.

Indgroede hår kan også opstå ved sugaring eller brug af hårfjerningscreme, men slet ikke i samme grad, som hvis du bruger en skraber.

Løsning: Eksfoliering

Det vigtigste råd er at fjerne alle dine døde hudceller gang på gang – både før og efter, du har fjernet dine hår. Skrub dig godt igennem to dage før din behandling, og oprethold derefter en rutine med at eksfoliere de hårfrie områder to gange om ugen. Så får du både minimeret antallet af indgroede hår, og opnår en frisk og blød hud.