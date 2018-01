Brug dine hudprodukter rigtigt

1. TRIN: RENS

Uanset hvilken hudtype du har, er dette trin obligatorisk – især om aftenen, så dagens snavs og forurening vaskes af, inden huden skal have sin skønhedssøvn. Optimalt skal du først fjerne makeup med en makeupfjerner og derefter rense huden med en grundigere rens.

2. TRIN: EKSFOLIERING

Nu er du kommet til det trin, hvor de døde hudceller skal fjernes. Eksfoliering afhjælper desuden rynker, forstørrede porer og misfarvninger på huden på grund af solen. Du kan enten bruge en scrub, som vaskes af, eller en kemisk peeling, som bliver på huden og derfor er mere effektiv. Spørg en kosmetolog, hvor ofte du skal gøre det, og hvilken slags peeling din hudtype kan tåle.

3. TRIN: LOTION

Kært barn har mange nye navne: Rigtig mange skønhedsmærker er begyndt at lave flydende lotions, som tilfører øjeblikkelig fugt. De hedder også emulsions og essences, og gør, at din hud får nemmere ved at optage de plejende produkter. Det er lidt det samme som, at et fugtigt viskestykke suger vand nemmere end et tørt.

4. TRIN: SERUM

Serum hører under specialpleje. Du kan vælge et, der afhjælper et særligt behov eller problem, du har i huden. Det kan være rødme, misfarvninger eller rynker. Et serum trænger længere ind i huden end en creme og skal derfor altid på først.

5. TRIN: OLIE

Medmindre du har meget tør hud, er det unødvendigt at bruge både serum og olie. Nogle sensitive hudtyper kan slet ikke tåle fede olier, så her er det også en god idé at få analyseret sin hud af en kosmetolog. Olien skal altid på efter serum.

6. TRIN: ØJENCREME

Huden er tyndere under øjnene og derfor mere sart, så det område skal have særlig pleje med rigelig fugt. Det både forebygger og hjælper mod fine linjer, rynker og mørke rande. De fleste øjen- cremer indeholder ingen eller meget lidt parfume, så det er bare om at finde en, du kan lide.

7. TRIN: DAGCREME/NATCREME

Igen er det ikke alle, der har brug for både serum, olie og en dagcreme eller natcreme, men har du en tørstende hud, er det nu, cremen skal på.

8. TRIN: SOLCREME

Solbeskyttelse er selvfølgelig kun nødvendig i din morgenrutine, men her er den også vigtig. Dagcremer med solfaktor er ikke nok, så slut altid af med et lag solcreme, inden du lægger makeup.