Brugen af vaseline i kampen mod urenheder er allerede blevet så populær, at metoden har fået navnet The slug life. The slug life går ud på at afslutte din sædvanlige hudplejerutine med at smøre huden med et lag vaseline hver aften. Vaselinen vil ikke fugte huden, men lægger sig i stedet som en barriere på huden, der holder på fugt, hudens væskeindhold og på de plejeprodukter, du har påført under laget af vaseline. Det vil sige, at de øvrige plejeprodukter får ro til at arbejde på huden, hvilket gør dem langt mere effektive, og medfører en velfugtet hud i balance.