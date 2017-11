Her er den værste og bedste alkohol for din hud

Hvidvin

Et koldt glas hvidvin er nok den drik, de færreste vil undvære efter en lang uge. Især ikke om sommeren, hvor der godt kan ryge en del glas indenbords.

Lige så dejligt hvidvin smager, lige så syndig er det desværre for vores hud, hvor vinens indhold af sukker og sulfitter er med til at give inflammatorisk, rød og irriteret hud. Derfor vil mange med sensitiv hud opleve at blive ildrøde på enten kinder eller hals efter blot et enkelt glas.

Vil du dæmpe effekten kan det hjælpe at skære ned til kun et enkelt glas, eller at drikke et glas vand med hvert glas vin, da det vil fortynde vinens effekt på din hud.