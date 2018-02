Kosmetologen: Disse 3 ting giver folk dårlig hud

Lillie Østergaard, 40 år, er kosmetolog og indehaver af klinikken Dollface i København. For Lillie går dagen med at hjælpe kunder, der har særligt store hudproblemer. Gennem en times Skin consulting tilrettelægger hun et individuelt behandlingsforløb, der vil få bugt med den drilske hud.

Hvad er den største glæde ved dit job?

“Når jeg kan give folk en smukkere hud. Folk kommer oftest ind med problemer i form af akne eller rosacea, der kan være genetisk betinget, men som i mange tilfælde forværres af kost og livsstil. Har du for eksempel haft akne hele livet, kan det være sværere at afhjælpe, men er det pludselig kommet i dine midttyvere, er årsagen oftest hormonel, og så ved jeg, at jeg kan hjælpe. Når folk kommer tilbage til en opfølgende samtale, er der ikke noget bedre end at se forandringen i deres hud. Jeg hjalp for eksempel en af mine veninder, som havde døjet med akne over en længere periode, og til hendes bryllup var jeg næsten ved at tude af glæde, fordi hun endelig havde fået så smuk hud.”