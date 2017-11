Så meget har hudpleje ændret sig

Ansigtscreme og solbeskyttelse er en selvfølge i nutidens skønhedsrutiner – men det har langt fra altid været tilfældet. For eksempel blev tanningoil en musthave i 20’erne, angiveligt efter at Coco Chanel var kommet hjem fra en ferie med gylden hud, der inspirerede kvinder i adskillige årtier efter. Det var dog først i 60’erne, at solbeskyttelse kunne tilføjes til skønhedsrutinen.

I 1940’erne kom den første creme til ansigtet på markedet, efterfulgt af det første reelle beauty hack i 1970’erne – nemlig brugen af hæmoridecreme til at formindske hævet hud under øjnene. Siden da er der kun kommet flere mærkværdige tricks til at opnå perfekt hud, nogle mere skøre end andre.

Idealerne og hudplejerutinen forandrer sig konstant, og mon ikke vi vil se tilbage på 2010’ernes sværgen til K-beauty om nogle år, og ryste lidt på hovedet af, hvor fjollede vi så ud med alle de sheetmasks?

Allure ser tilbage på hudplejens udvikling over 100 år på blot tre minutter i videoen nedenfor.