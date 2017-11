Video: Bloggerens hemmelige våben mod tør og sart hud

Cathrine Wichmand, 28, kender du måske allerede som kvinden bag livsstilsbloggen ROCKPAPERDRESSES.dk. Hun sværger til en enkel hudplejerutine fra det franske apoteker-mærke Eau Thermale Avène. Hun bruger fire produkter hver morgen og aften - og det har gjort en stor forskel for hendes tørre og sarte hud.

”Min hudplejerutine er egentlig ret simpel. Mest af alt består min hudpleje af masser af fugt! Jeg har tendens til tør hud, og før i tiden kunne jeg mærke, at min hud strammede helt vildt, når jeg gik ud af badet. Efter at have fået styr på min hudplejerutine oplever jeg ikke længere tørheden. Det er som om, jeg har fået en mere normal hud," fortæller Cathrine.