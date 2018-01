HVORDAN PLEJER DU DIN HUD?

“Jeg elsker vaskeklude, fordi huden bliver eksfolieret uden brug af kradse renseprodukter. Sammen med vaskekluden bruger jeg den milde og cremede Purifying facial cleanser fra Ling. I forhold til min hudpleje har jeg nøje udvalgt de produkter, som giver den bedste base for min makeup. Jeg starter altid med at påføre en hydrator, der bruges mellem rens og serum. Jeg har længe brugt Lings Hydrator dual moisture emulsion, men har også lige fået øjnene op for Nuoris Vital unifer. Jeg afslutter med at lægge Revitalise & glow serum fra Aurelia og cremen Dna do not age fra Ling.”

HVILKE PRODUKTER BRUGER DU OM AFTENEN?

“Jeg læste en gang en artikel om, at huden ikke har brug for tung pleje og fede cremer om natten, fordi vi jo bare ligger indenfor og ikke er ude i vind og vejr. Derfor bruger jeg kun let pleje om natten, hvor jeg først renser huden og derefter påfører et serum eller en let natmaske. Mit bedste råd er derfor at ‘go light’ om natten i stedet for at pøse produkter i ansigtet. Huden skal have lov til at ånde.”