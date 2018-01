10 fejl, du begår med din læbestift

4. Undgå tørre formularer

“Der er ikke ligeså mange, som der har været, men visse flydende læbestifter har stadig en udtørrende effekt. Den tørhed kan få dine læber til at se ældre ud, fordi de fremhæver de fine linjer, hvilket er grunden til, at du skal bruge en fugtgivende formular. Se efter produkter, der har en matterende effekt, men som stadig giver dine læber fugt. Undgå altid nuancer, der kan få dine læber til at se udtørrede ud. Derudover kan jeg godt lide at bruge en scrub for at eksfoliere og forberede læberne, inden jeg påfører læbestiften.”

5. Brug highlighter

“Typisk vil man bruge en lip gloss eller læbeblyant til at fremhæve læberne, men det kan få dem til at virke meget hårde og definerede. Jeg vil i stedet foreslå at lægge en smule highlighter på toppen af amorbuen. Det får dem til at se mere fyldige ud, men stadig bløde, da det giver en anderledes dimension når lyset reflekteres.”