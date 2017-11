3 tricks, der får din foundation til at se naturlig ud

Ansigtsmist

Efter du har lagt hele din ansigtsmakeup, bør du altid afslutte med at give huden et par pift ansigtsmist. Det vil få din makeups forskellige teksturer, eksempelvis cremefoundation blandet med pudder-blush, til bedre at blende sammen, og efterlade indtrykket af ægte hud.

Hold siderne rene

Som du måske har hørt før, bør du altid lægge din foundation fra midten og ud. Chancerne for, at du laver kantede overgange fra ansigt til kæbe og hals minimeres, jo mindre farve der påføres i siderne af ansigtet. Ligeledes er det en god idé at holde dig til kun at bruge pudder i centrum af ansigtet, da en mere fugtet omkrans af ansigtet vil give illusionen af en levende og naturlig hud.