Pinterest er det perfekte sted at finde inspiration, uanset om det omhandler den mest populære type pandehår, uventede beautytrends, eller den næste populære farve.

I tråd med årets festsæson afslører sitet nu, hvilket festligt makeuplook, der bliver sæsonens mest populære.

Søgningen på eyeliner i guld er steget med 722 procent siden sidste december, og vi har samlet de tre bedste idéer til, hvordan du fortolker tendensen.

Hvis du ikke har lyst til at prøve et vildt glitterlook, så brug tendensen diskret, og læg eyelineren tæt op af dine øjenvipper og langs den våde kant. Det giver et naturligt men festligt look, der er elegant uden at blive overvældende.