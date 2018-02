Derfor må du ikke bruge makeup hver dag

Du kan blive syg

Det er ikke for sjov, at anbefalingen lyder på at skifte din mascara ud hver tredje måned. Det skyldes, at al makeup, som kommer i direkte kontakt med øjnene, øger chancerne for infektion. Det kan nemlig ikke undgås, at der begynder at dannes bakterier i din mascara – allerede fra første dag, du bruger den. Jo længere et produkt har været åbnet, desto mere tid har bakterierne til at boltre sig. Derfor bør du være meget omhyggelig med hygiejnen og sørge for at vaske pensler, skifte mascaraen ud i tide, holde pauser og altid smide gammel makeup ud.