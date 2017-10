HVORDAN HAR DU DET MED AT BRUGE ET PRODUKT PÅ BRYNET, SOM IKKE ER BEREGNET TIL FORMÅLET?

”Jeg er lidt af en skønhedsnørd og elsker at eksperimentere med anderledes og innovative skønhedsprodukter. Derfor er jeg stor fan af at kunne bruge et produkt, som oprindelig var tiltænkt et andet område end øjenbrynene. På den måde kan man også spare penge – og købe endnu mere beautygrej, hvilket vi allesammen gerne vil!”

VAR DET SVÆRT AT FINDE DE RETTE PRODUKTER?

“Jeg synes, at det var svært at finde lige præcis et makeupprodukt, som også kan bruges til øjenbrynene, da de fleste hud- og læbeprodukter ofte har en varm eller rødlig undertone i sig, hvilket jeg sjældent vil anbefale at bruge, når vi taler om øjenbryn. Men umuligt var det dog ikke.”

HVILKE PRODUKTER FANDT DU FREM TIL?

“Jeg har fundet frem til et tørprodukt, et cremeprodukt og et hårprodukt, som også kan bruges til øjenbrynene. Da skandinaviske kvinder foretrækker tørre, pudder-lignende produkter, hvilket også er de fleste makeup artisters go-to produkt til brynene. Men jeg kunne ikke lade være med også at finde et mere kompliceret produkt, da jeg er en brynnørd og altid klar på at udfordre mig selv.”