Så vilde er de magnetiske øjenvipper

Sådan funger det

Du skal bruge to sæt vipper til et øje, hvor du forsigtigt ligger det første lag vipper på overvipperne og dernæst fører et andet sæt under vipperne. På de to sæt vipper sidder der en lille magnet, som sætter sig sammen, når de placeres over og under hinanden. Når de skal af, skal du blot separere dem igen, hvilket er en del lettere at overskue end at skulle til at fjerne rester fra øjenvippelim.

Er du interesseret i de magnetiske vipper, kan du se en længere demonstration nedenfor, og desuden bugner Youtube af anmeldelser, som du finder ved at søge på One Two Cosmetics Magnetic lashes.