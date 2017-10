Sådan får du smukke øjenbryn på under 5 sekunder

Din hårspray er et effektivt redskab til øjenbryn, som nemt kan påføres med fingrene på blot fem sekunder.

Sådan gør du:

Spray en anelse hårspray ud på fingrene, og før dem straks op til brynene, hvor du fører dem over brynene fra den indre øjenkrog og ud mod den ydre. Det giver næsten et mere velfriseret look, end når du reder brynene opad med en brynbørste, der kan få de lange brynhår i enderne til at syne længere. Hårsprayen vil endda få brynene til at syne en anelse mørkere, hvilket gør dem mere markerede.