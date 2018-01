Du skal selvfølgelig ikke springe ansigtscremen over, men grunden til, at din mascara ikke bliver siddende, bunder altid i fugt. Undgå derfor at få din creme på øjenlågene, da det vil opløse mascaraen og få den til at smitte af. Samme regel gælder for cremede øjenskygger, så hold dig til matte variationer i pudder.

© Anna Stokland