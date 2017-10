Produkter, du IKKE skal bruge om efteråret

Det er skønt at bruge en bronzer over den solkyssede hud, for at fremhæve sommerens tan. Efteråret påvirker dog hurtigt hudens teint, og det er derfor vigtigt at fremhæve den naturlige, skandinaviske hud i stedet for at fremtvinge en unaturlig mørk glød.

Brug i stedet: En ekstra fugtgivende foundation, eventuelt efter en hydrerende primer, for at bevare hudens fugtighed, der har en tendens til at tørre ud i det kølige vejr. Derudover kan du tage en face mist med i tasken og fugte din hud i løbet af dagen.

The illuminator radiant perfecting primer and finisher, Estée Lauder 295 kr. // Superbalanced silk SPF 15, Clinique hos Matas.dk 255 kr. // Thermal spring face mist, Avène hos Webapoteket.dk 100 kr.