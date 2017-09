Du kan også bekæmpe problemet indefra med et kosttilskud. Dine negle har særligt brug for silica for at blive stærke igen.

Derfor kan du enten tage et silica-tilskud eller købe et sammensat kosttilskud, der både indeholder silica og andre fugtende ingredienser, som ikke bare vil gavne negle, men også hud og hår.

Her får du altså både bugt med de flossede negle samt smukkere hud og hår.

Silica plus, Matas 124 kr. // 3 in 1 beauty booster, Vitaviva 364 kr.





MERE FRA COSTUME