5 skjulte fordele ved tatoveringer

4. Dit selvbillede er stærkt, selv uger efter du er blevet tatoveret

Dog viser en undersøgelse, at det stærke selvbillede varer endnu længere tid hos mænd end hos kvinder, fordi kvinder har større tendens til at bekymre sig over, hvad andre tænker om deres nye kropsudsmykning.

5. Tatoveringer kan dække dét, du har svært ved at acceptere

Selvom vi synes, at både strækmærker og modermærker er smukke og er med til at gøre dig unik, kan disse dækkes med en tatovering, hvis det kan gøre dig mere selvsikker og glad (men husk nu, at dit modermærke ikke skal dækkes så meget, at du ikke kan holde øje med det).

Én ting, som tatoveringer er perfekte til at dække, er tatoveringer du ikke længere er glad for – eksempelvis en tatovering, som du har fået lavet sammen med din eks-kæreste.