Costume Skønhedsfavoritter: Bedste dansk & dejlig

1. Harmony Hydro Balance Face & Eye crème - Xellence:

Xellence er et forholdsvist nyt mærke, men det gør ikke produkterne mindre imponerende, og denne creme giver skøn pleje til både øjne og læber.

2. ROSEHIP REPAIR - AMAZING SPACE:

Ansigtsolien er rig på et højt indhold af hybenkerneolie, der plejer og reparerer skadet hud, ligesom den kan dulme en rød og irriteret hud.

3. REFRESHING - Eye Makeup Remover - LØWÉN:

Løwén laver både gode mascaraer og er nu også på banen med en øjenmakeupfjerner, der skånsomt, men effektivt gør øjenlåg og vipper fri fra dagens makeup.

4. Superfruit Hydrating Face Mist - Beauté pacifique:

Men blot et sprøjt opfriskes og fugtes huden, og den er derfor perfekt at have med på farten, når huden trænger til et lille pick-me up.