Bedste dansk & dejlig

Superfruit Hydrating Face Mist, Beauté Pacifique

Med blot et fugtende sprøjt opfriskes huden, og ansigtsmisten er derfor perfekt at have med på farten, når huden trænger til et pick-me- up.

Stem og vær med i konkurrencen om 2 x 1 stk. goodiebag med alle vinder produkter fra Costume skønhedsfavoritter i samarbejde med Magasin til en samlet værdi af 20.000 kr. - STEM HER