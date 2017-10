Balmain og L'Oréal Paris i nyt og prisvenligt samarbejde

Kollektionen er delt op i tre forskellige tribes (stammer, red.): glamazone, couture og rock tribe, fordi det for Olivier Rousteing var vigtigt, at samarbejdet havde fokus på at omfavne alle:

“Det der altid har generet mig med mode er dens lange historie med at ekskludere og dens restriktive definition af, hvad skønhed er. Jeg har altid troet på, at skønhed ikke er noget, der skal defineres til kun at inkludere en lille gruppe – der er masser af skønhed inde i os alle sammen. I dag er tingene ved at ændre sig til det bedre. Vi ved, at tingene kan være anderledes. Uanset din oprindelse, farve, seksualorientering, så er vi uovervindelige, og vi er alle sammen det værd,” udtaler Olivier Rousteing.