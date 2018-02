Denne serum er grunden til, at Kim Kardashian ikke har rynker

Hver gang, at Kim Kardashian lovpriser et nyt skønhedsprodukt, står tusindvis af kvinder i kø for at gøre realitystjernen kunsten efter. For selvom Kim er kendt for at bruge flere timer i makeupstolen, fremstår hendes hud altid sund og velplejet – og hvem vil ikke gerne have det?

For nylig postede Kim et nyt indlæg på sin hjemmeside, hvori hun fortæller om sine hudplejerutiner, som især fokuserer på at sinke aldringsprocessen og bevare den unge glød. Her nævner hun blandt andet sin favoritfoundation fra Giorgio Armani, men det var anbefalingen af et lille, diskret serum, som løb med al opmærksomheden.

The Ordinary er navnet på hudplejemærket, der står bag det lille mirakelmiddel, som Kim sværger til, når det kommer til at holde alderstegnene på afstand. Serummet indeholder nemlig det populære vitamin, retinol, som stimulerer hudens egne celler til at producere mere kollagen, hvilket er med til at bevare hudens elasticitet og forebygge rynker. Og prisen for at få Kims glatte hud er rørende – serummet kan nemlig blive dit for cirka 70 kroner.