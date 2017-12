Vind produkter fra Beauté Pacifique hver dag frem til jul

Der findes massevis af lækre pakkekalendere, både hvis du til makeup og skønhed, og hvis du hellere vil have chokolade, te og slik. Men har du ikke nået at få fingre i årets fysiske julekalender, eller vil du bare gerne tilføje endnu en til samlingen, så kan du åbne låger hver dag i Beauté Pacifiques online-julekalender.

Julekalenderen er spækket med præmier for en samlet værdi af over 45.000 kroner, som du hver dag frem til juleaften har mulighed for at vinde.

Følg linket til Beauté Pacifiques online julekalender, og skrab dagens låge for at se, hvad der gemmer sig bag. Hver dag gemmer der sig et nyt, lækkert produkt, som du har mulighed for at vinde. Og chancerne er store, for dagens præmie sendes til hele fem vindere.





