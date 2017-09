Costume Skønhedsfavoritter: Bedste fugt hver dag

1. Renewed Hope In a Jar - Philosphy:

Med et indhold af frugtsyre får huden en let peeling, hvilket på sigt giver fornyet glød, mindre porer og en mere ensartet hudoverflade.

2. SuperFruit Skin Enforcement Day Creme - Beauté Pacifique:

Med ekstrakt fra tyttebær-stamceller og grøn te plejes huden og pigmentfejl, og tidens spor mindskes.

3. Q10plusC Anti-Wrinkle Sleep Cream - Niveau:

Gør nattens skønhedssøvn ekstra forskønnende med Niveas nye natcreme, som plejer huden natten lang med både C-vitamin og antioxidanter.

4. Daycreme SPF 50 - Verso:

Vores skandinaviske venner forstår at lave enkel, men effektiv hudpleje, og denne dagcreme indeholder A-vitamin, som er en af de mest veldokumenterede anti-age-ingredienser.