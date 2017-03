11 (u)vaner, du kan slutte fred med

4. Jeg ser for meget tv

Hvis du har svært ved at løsrive dig fra dine (mange) yndlingsprogrammer i tv, kan du udnytte de uundgåelige reklamepauser til andet og mere end at gribe ud efter fjernbetjeningen eller din smartphone for at slå tiden ihjel. Rejs dig fra sofaen, og gør et eller andet – undtagen at sætte dig foran computeren. Læg tøj på plads, ryd op, smør madpakke, tøm opvaskemaskinen. Alt tæller med, og de få minutters aktivitet er nok til at aktivere enzymet LPL i blodkarrene, der støvsuger blodet for farligt fedt.

For hvis vi skal være ærlige: Det stillesiddende liv – især foran tv og computer – er, ud over rygning, helbredets værste fjende. Inaktivitet i fritiden er endnu farligere end en inaktiv arbejdsdag. Ifølge en australsk opgørelse koster det i gennemsnit 22 minutter af livet at se tv i en time på grund af den livsfarlige cocktail af total inaktivitet, passiv hjerneaktivitet og ikke mindst de snacks, man forfalder til at hygge sig med.

5. Jeg løber ikke

Løberne er overalt. På gader og stræder. Om morgenen og om aftenen. Indendørs og udendørs. Og ret skal være ret – det er eminent træning at løbe: Du forbrænder mange kalorier og banker konditionen i vejret. Men frygt ej – hvis løb bare ikke er dig, så lad være. Du kan lige så vel komme i topform på cyklen, i svømmebassinet, på rulleskiene eller i romaskinen. Kredsløbstræning – uanset typen – nedsætter risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge og forhøjet blodtryk. Du kan også gribe vægtene, for styrketræning er også særdeles gavnligt.

Eksempelvis har et studie fra Karolinska Institutet i Sverige vist, at styrketræning kan sænke mænds risiko for at dø af en kræftsygdom med op til 40 procent. De svenske forskere fulgte mere end 8.000 mænd gennem 13 år, og forskningen viste blandt andet, at styrketræningen sænker mængden af kræftfremkaldende hormoner.