Du kender med garanti følelsen af at være lysvågen, selvom du bare gerne vil sove. Heldigvis er der flere ting, du kan gøre for at afhjælpe problemet. Læs her, hvilke aftenvaner du med fordel kan luge ud i.

1. Du bruger din seng til andre aktiviteter

Har du mobilen i hånden, din bærbar på skødet eller et flimrende fjernsyn foran dig, når du opholder dig i sengen, tror din hjerne, at soveværelset er beregnet til underholdning, og det gør det svært at falde til ro.

2. Du sætter vækkeuret forkert

Du elsker at have tid til at vågne om morgenen og sætter derfor den ene alarm efter den anden. Men når du bruger snooze-knappen, bliver din hjerne forvirret, og dermed øges risikoen for, at du bliver groggy og tvær.