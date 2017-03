6 sunde grunde til, at hvidvin er godt for dig

Alkohol bliver nok aldrig helt frikendt for sin mulige skadende virkning på vores sundhed. Men der er dog også knyttet nogle sundhedsfordele til især vinen. Og det er bestemt ikke kun rødvin, der kan styrke vores sundhed – også hvidvin har en række sundhedsfordele knyttet til sig.

Hvidvin holder dine lunger sunde

Et studie viser, at antioxidanterne i hvidvin kan afhjælpe lungeforringelse, og derved holde dine lunger i topform.

Hvidvin mindsker risikoen for åreforkalkning

Hvidvin indeholder tyrosol og hydroxytyrosol, der minimerer riskoen for åreforkalkning.

Hvidvin sænker dit kolesteroltal

Mange ved, at rødvin er forbundet med sundere kolesteroltal, men et studie har vist, at der ingen forskel er på rødvin og hvidvins sunde virkning på dette punkt. Du kan derfor ligeså godt ty til den lyse udgave.

Undgå Alzheimers med hvidvin

Tyrosol og hydroxytyrosol, der er repræsenteret i netop hvidvin spiller også en rolle for vores neurologiske sundhed. Indtagelse af de to stoffer giver derved mindre risiko for at blive ramt af Alzheimers.

Drik hvidvin mod søvnløshed

I et studie foretaget på 224 forsøgspersoner angav de, der drak et dagligt glas hvidvin, at de sov bedre end de, der ikke gjorde.

Hvidvin gør det lettere for dig at tabe dig

Et studie, hvor man lod forsøgspersoner være på en diæt, hvor kalorierne var indskrænket viste, at de der fik ti procent af deres daglige kalorieindtag fra hvidvin, tabte sig ligeså meget, som de, der fik den samme mængde fra forskellige juicer.

Desuden indeholder hvidvin væsentligt færre kalorier end dens røde ven. Så den er altså et mere kalorielet valg til både maden og festen.





