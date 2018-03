8 tricks, der får dig til at falde hurtigere i søvn

3. Skru ned for varmen

Et køligt værelse er meget bedre for din søvn end et varmt værelse, så sørg for at lufte godt ud, inden du skal sove.

4. Dæk vækkeuret til

Har du et lysende vækkeur, så dæk det til om natten, både så du ikke får lyset ind, men også så du ikke konstant kommer til at se på tiden og stresse over, at du snart skal op.

Lad generelt være med at kigge på klokken, hvis du vågner. Det vil kun stresse dig mere.

5. Natbriller

Et par store bløde natbriller er en god idé at investere i. Specielt i sommerhalvåret, hvor nætterne er lysere.