Hvordan foregår det?

Forud for behandlingen skal du tage stilling til, hvad du gerne vil have ud af den. Vil du have bugt med spændinger i nakken, problemer med knæet, slidgligt, appelsinhud eller skal behandlingens primære formål være udrensning? Alle former for cupping-behandling udføres med sugekopper, men hvor de bruges og hvor store de er, afhænger af formålet.

Vi testede en udrensende cupping-behandling. Behandlingen foregår på en briks og indledes med, at huden mættes i olie. Det er derfor en god idé at tage noget undertøj på, du ikke er for øm over. Herefter lokaliseres de steder på kroppen, hvor affaldsstoffer har ophobet sig i bindevævet. Man mærker med det samme, at de pågældende områder er meget ømmere end resten af kroppen, og det drejede sig blandt andet om læggene og underarmene.

Når de udsatte områder er fundet, glides en såkaldt gua sha (et traditionelt kinesisk redskab) i Bian-sten henover for at sætte gang i blodcirkulationen. Herefter påføres sugekopper i forskellige størrelser og skaber det undertryk, der virker afgiftende.