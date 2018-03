De overraskende fordele ved at være stille 5 minutter hver dag

Derfor har du brug for stilhed

Vores kroppe og sind trives, når vi befinder os i total stilhed. Det beviste resultaterne af et studie, der involverede mus, som i en kort periode blev udsat for forskellige lyde og musik.

En af forsøgsgrupperne fik dog også to timers stilhed om dagen, hvilket gjorde en tydelig forskel for musenes mentale helbred; De udviklede nemlig nye neuroner i hippocampus, som er den del af hjernen, der arbejder med hukommelse, følelser og indlæring.

Derudover viser et andet studie, at blot fem minutters stilhed om dagen, kan være med til at sænke menneskets blodtryk og niveau af stresshormonet kortisol i kroppen.

Så hvis du ikke allerede har en fast timeout indlagt i din hverdag, er det en god idé at få planlagt det nu. Det kræver kun fem minutter af din tid, og kan til gengæld være med til at give dig et længere, og sundere liv.









