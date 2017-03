Denne ingrediens er værst for din hud

Alkohol kan ofte være med til at gøre en fest sjovere, men desværre er eftervirkningerne knap så morsomme. En af grundene til, at du får tømmermænd er, at du bliver dehydreret, hvilket resulterer i hovedpine og tør hud. Sporene fra en våd aften kan heldigvis viskes væk med de rette makeuptricks, men hvad med den mere langvarige effekt?

Alkohol er dog ikke den eneste skurk, hvad angår huden – her sniger to andre populære madvarer sig også ind på listen over de ingredienser, man mistænker at lave ballade i huden.

Mange mener, at både indtagelse af gluten og mejeriprodukter kan have en sammenhæng med hudproblemer, men hvad giver de største gener? Alkohol, gluten eller mejeriprodukter?

Psst ... Vi har testet, hvad en måned uden alkohol, sukker og hvidt brød kan gøre for huden